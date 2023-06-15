عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منصة لريادة الأعمال ومجلس وطني للتسويق.. أبرز توصيات نائب التنسيقية بمناقشات "تمكين الشباب"

الدكتورمحمد عمارة
الدكتورمحمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

تقدم النائب الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب الشعب الجمهوري، بعدد من التوصيات خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطني لجنة الشباب عن ريادة الأعمال، حيث أشاد بالتنظيم وحسن إدارة الجلسات.

وأشار النائب محمد عمارة، إلى أنه ومنذ إطلاق الدولة لاستراتيجية رواد مصر 2030 وهناك معوقات تحول بين نجاح الاستراتيجية والوصول إلى المستهدف، أهمها الجزر المنعزلة في التنفيذ وعدم وجود مؤشرات قياس أداء حقيقية وتجعلنا امام مدرسة إدارة بالوظائف لا إدارة بالأهداف.

وأوصى بأن يكون هناك منصة لريادة الأعمال حيث لايوجد منصة جامعة شاملة جامعة مهتمة بأمر رواد الأعمال ككل مما جعل الوزارات تعمل بجزر منعزله دون الوصول لمستهدف حقيقي ملموس .

كما أوصى بتفعيل التوجيه الرئاسي بإنشاء الشركات الافتراضية وربط الترخيص للسجل التجاري والبطاقة الضريبية دون تقيد بوجود مقر، وتفعيل أبلكيشن كياني الخاص بوزارة الشباب والرياضة الغير مفعل وربطه بملفات ريادة الأعمال.

وطالب بضرورة تأهيل وتدريب شباب في قطاع الأمن السيبراني لما له من أهمية قصوى حيث أن الذي تم تدريبهم وتأهيلهم في هذا المجال في حدود ال ١٠٠٠ متدرب في حين احتياج السوق المحلي والاقليمي والدولي لطاقة بشرية هائلة في هذا المجال.

كما طالب بتفعيل توصيات cop27 الخاص بريادة الأعمال إستعدادا لتمثيل جمهورية مصر العربية في الامارات في مؤتمر المناخ القادم بها في هذا الملف . #ذوي الاحتياجات الخاصة لهم العديد من العوامل المشتركة المذكورة اعلاه فإن تم التنفيذ سينتقل التأثير المباشر للكل وخصوصا الملفات التي تتعلق بالتكنولوجي، مع إعادة تأهيل وتقيم مراكز الإبداع التابعة لوزارة الإتصالات ومقارنة الأداء والنتائج بالمستهدف التي كانت موضوعة.

وأوصى باستحداث المجلس الوطني للتسويق ليكون مسئول عن وضع كلا من :-
١- الاستراتيجيات التسويقية التي تناسب القطاعات التي يتداخل معها الشباب ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة 
٢-تحديث كافة آليات البحث والتطوير research &development المتعلقة بين الاحتياحات الحديثة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ودراسة احتياجات الأسواق 
٣-التوسع في ربط احتياجات سوق العمل بنظام التعليم الفني طبقا للنطاق الجغرافي والاحتياجات المحلية والاقليمية
٤-تطبيق مقترح بنك الكوادر البشرية مما سيشكل عمل خريطة بشرية شبابية دقيقة ستساهم في رفع كفاءة رأس المال البشرى المصري وتصديره .

واخيرا أوصى عمارة بفصل الشباب عن الرياضة بوزارة الشباب والرياضة حيث انه مع الاتجاهات الحديثة لم يعد يقترن الإشراف الحكومي بالشباب ورعايته  مع الرياضة بل مع الثقافة وان الرياضة أصبحت صناعة تقوم بها الدول وفي هذا المبحث.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة ريادة الاعمال لجنة الشباب جلسة الحوار الوطنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

أبو العينين لوفد رجال الأعمال الفرنسيين: مصر لديها الاستقرار والربحية والبنية الأساسية والطاقة والشباب والموقع الجغرافي.. وهذا هو وقت الاستثمار بها

5مليارات دولار.. صفقة قطرية مصرية منتظرة في 7 فنادق تاريخية| تفاصيل

لا يحدث إلا في الأهلي.. خالد مرتجي يوجّه رسالة للخطيب

الزمالك اليوم.. الأهلي يزاحم الأبيض وتطور جديد بغرامة كهربا ونجم جزائرى يقترب

ترشيحاتنا

بعد إعلان إجلاء الآلاف | الإعصار بيبارجوي يضرب الهند .. فيديو

دور الدراما في تعديل قانون الوصاية.. هل تكون خطوة فارقة لصالح الطفل؟ خبراء يجيبون

كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي

لم يصمد.. الكشف عن سلاح تسبب في كارثة بـ الجيش الأوكراني

خالد الجندي: الموظف اللى يساعد الناس له أجر مجاهد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم| ترقبوها الأسبوع الأول من يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

تصدرت تريند السوشيال ميديا.. شاهد اطلالات جوري أثارت الجدل بالسوشيال ميديا

مصري وحطم أرقاما قياسية ودخل جينس.. من هو أكبر لاعب كرة قدم في التاريخ؟

الطريق مفتوح لنجم الزمالك| تفاصيل اقتراب إمام عاشور من الأهلي

فيديو

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

تفاصيل سعر الدولار ومفاجأة في الذهب..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ