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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الدخل المحدود.. Redmi تطرح هاتف 12C بسعة تخزين ضخمة

Redmi 12C
Redmi 12C

 

أطلقت العلامة التجارية الصينية "ريدمي" Redmi التابعة للشركة الأم “شاومي” الهاتف الذكي من طراز Redmi 12C في الهند مارس الماضي، وكان متوفر في إصدارين الأول مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين، 4 جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت روم من التخزين و الثاني سعة 6 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت روم من التخزين.

الآن أعلنت "ريدمي" أنها في طريقها لإصدار النسخة الثالثة من الهاتف مع مساحة تخزين أكبر وسيكون بأداء أسرع أيضًا.

Redmi 12C

ليس من الواضح حاليًا ما هو التكوين الجديد الذي ستعتمده Redmi في إصدارها القادم،  من الممكن أن يكون 4 جيجابايت رام  و 128 جيجابايت روم للتخزين أو 8 جيجابايت رام المقترنة بسعة 256 جيجابايت. 

بالنظر إلى أن Redmi 12C هو هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية الموفر في المزيتنية، ويبدأ  من 8999 روبية فقط أي ما يعادل حوالي 3395.21 جنيه مصري، فإن خيار التخزين 8GB + 256GB من غير المرجح. في السطور التالية نلقي نظرة على المواصفات الكاملة للجهاز

مواصفات Redmi 12C

يتميز هاتف Redmi 12C الذكي بشاشة عرض نوعها IPS LCD كبيرة بحجم 6.71 بوصة توفر جودة HD + مع دقة وضوح 1650 × 720 بيكسل. بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع 20.6: 9 ، ودرجة السطوع التي تصل إلى 500 شمعة لكل متر مربع، ونسبة التباين 1500: 1 ، والتدرج اللوني بنسبة 70 % NTSC ، توفر الشاشة تجربة بصرية ممتعة.

 يعمل الجهاز مع نظام التشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم من MIUI 13. من حيث عوامل الأمان والخصوصية، يوفر Redmi 12C كلاً من faceID وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف ، مما يتيح وصولاً سلسا وآمنًا إلى الهاتف. 

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يتم تشغيل Redmi 12C من خلال معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح  Helio G85 ، تقترن مع سعة تخزين 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وما يصل إلى 128 جيجابايت روم من سعة تخزين eMMC 5.1. ويمكن إضافة المزيد من سعة التخزين من خلال بطاقة microSD ، مما يضمن مساحة كبيرة.

لمحبي التصوير الفوتوغرافي ، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل بينما يتميز الجزء الخلفي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا للعمق ، وفلاش LED.

يحزم الجهاز بطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات. فيما يتعلق بالاتصال ، يوفر Redmi 12C بطاقة SIM مزدوجة.

ريدمى Redmi Redmi 12C جيجابايت رام ميدياتك شاومي

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