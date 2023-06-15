عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أغلى.. شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra Global
Xiaomi 13 Ultra Global ROM

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها الرائد Xiaomi 13 Ultra في شهر أبريل الماضي، والذي يتميز بقدرات تصويرية فائقة الإمكانيات، وهذا الإصدار يباع حاليا في السوق الصيني، والآن توفر الشركة الصينية طرازا جديدا من هاتفها الأيقوني مع ذاكرة قراءة عالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر طراز شاومي الجديد من هاتف Xiaomi 13 Ultra، مع إصدار Global ROM وهي ذاكرة قراءة عالمية والتي توفرها الشركة مع واجهة المستخدم MIUI، وهي متاحا الآن على أحد المواقع الألكترونية على الويب في الصين، مقابل سعر حوالى 999 دولار (أي ما يعادل 30 ألف و 870 جنيه مصرى).

 

خصم 23% .. عرض مغر على جوال بوكو M5 من شاومي

وحش شاومي.. أقوى الخصومات على جوال Redmi Note 12

 

وتأتي نسخة شاومي الجديدة تحت اسم Xiaomi 13 Ultra Global ROM، بسعر أغلى قليلا عن نظيره المتوفر حاليا بالصين مقابل سعر يبدأ من 941 دولار أمريكي (أي ما يعادل 29 ألف جنيه مصرى).

Xiaomi 13 Ultra Global ROM

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra Global ROM


يتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM، بشاشة كبيرة بقياس 6.73 بوصة، من نوع LTPO E6 AMOLED، بجودة عرض QHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 + ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.


ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM ، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

Xiaomi 13 Ultra Global ROM

ويعمل الهاتف الذكي ببطارية بقوة 4900 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

ويمتاز هاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM، بإعداد كاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة IMX989 من سوني، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة منظار بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل.

Xiaomi 13 Ultra Global ROM

وتتميز الكاميرا بفتحة متغيرة Leica Vario-Summicron مقاس 1 بوصة، وتأتي مع تقنية تتبع متقدمة تساعدك على التقاط صور أفضل للأجسام سريعة الحركة، تدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K وتسجيل الفيديو Dolby Vision HDR، ولصور السيلفي، يحتوى الهاتف على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل في المقدمة.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM، واجهة شاومي الجديدة MIUI 14 المستندة على نظام التشغيل Android 13، ومستشعر بصمة بصري مدمج، وتقنية NFC، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، ويدعم الهاتف خدمات Google للجوال ويتوفر باللونين الأسود والأخضر.

شاومي Xiaomi 13 Ultra ذاكرة قراءة عالمية Global ROM سعر شاومي 13 ألترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

5مليارات دولار.. صفقة قطرية مصرية منتظرة في 7 فنادق تاريخية| تفاصيل

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

موضوعات متعلقة

بعمر أطول للبطارية.. خصم 34% على جوال هواوي نوفا Y70

بنظام تشفير قوي.. أفضل 5 بدائل لتطبيق تيليجرام

هتخليك أوف لاين.. إليك طرق إخفاء العلامة الخضراء في ماسنجر وفيسبوك

توفير كبير.. خصومات هائلة على سلسلة آبل iPhone 14

ملك التصوير.. مميزات أحدث هاتف 5G من تكنو

ميتا تغير خطوات حذف حسابات إنستجرام وفيسبوك.. اعرف الطريقة الجديدة

11 جهازا من هواتف أوبو ستتلقى أندرويد 14.. شوف تليفونك بينها

واتساب يقدم ميزتين جديدتين لإصدار Windows.. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: ما حدث في مصر نقلة نوعية مهمة وغير مسبوقة ..فيديو

وصول أمير قطر إلى بغداد في زيارة رسمية.. شاهد

لدعم المستحقين في كافة محافظات مصر.. "حياة كريمة" تتوجه بالشكر لـ النائب محمد أبو العينين

أبو العينين لرؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين: الرئيس السيسي الداعم الأول للقطاع الخاص.. وهذا وقت الاستثمار في مصر

نهاية الأخضر.. روسيا تعلن عن عملة احتياطية عالمية جديدة

سلعة الله غالية.. روشتة لطبيب ينصح ببر الوالدين بسبب مرضى الجوع والعطش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

فيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ