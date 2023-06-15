بسعر أغلى.. شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Xiaomi 13 Ultra

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها الرائد Xiaomi 13 Ultra في شهر أبريل الماضي، والذي يتميز بقدرات تصويرية فائقة الإمكانيات، وهذا الإصدار يباع حاليا في السوق الصيني، والآن توفر الشركة الصينية طرازا جديدا من هاتفها الأيقوني مع ذاكرة قراءة عالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر طراز شاومي الجديد من هاتف Xiaomi 13 Ultra، مع إصدار Global ROM وهي ذاكرة قراءة عالمية والتي توفرها الشركة مع واجهة المستخدم MIUI، وهي متاحا الآن على أحد المواقع الألكترونية على الويب في الصين، مقابل سعر حوالى 999 دولار (أي ما يعادل 30 ألف و 870 جنيه مصرى).

وتأتي نسخة شاومي الجديدة تحت اسم Xiaomi 13 Ultra Global ROM، بسعر أغلى قليلا عن نظيره المتوفر حاليا بالصين مقابل سعر يبدأ من 941 دولار أمريكي (أي ما يعادل 29 ألف جنيه مصرى).

Xiaomi 13 Ultra Global ROM

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra Global ROM



يتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM، بشاشة كبيرة بقياس 6.73 بوصة، من نوع LTPO E6 AMOLED، بجودة عرض QHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 + ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.



ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM ، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

Xiaomi 13 Ultra Global ROM

ويعمل الهاتف الذكي ببطارية بقوة 4900 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

ويمتاز هاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM، بإعداد كاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة IMX989 من سوني، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة منظار بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل.

Xiaomi 13 Ultra Global ROM

وتتميز الكاميرا بفتحة متغيرة Leica Vario-Summicron مقاس 1 بوصة، وتأتي مع تقنية تتبع متقدمة تساعدك على التقاط صور أفضل للأجسام سريعة الحركة، تدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K وتسجيل الفيديو Dolby Vision HDR، ولصور السيلفي، يحتوى الهاتف على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل في المقدمة.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Xiaomi 13 Ultra Global ROM، واجهة شاومي الجديدة MIUI 14 المستندة على نظام التشغيل Android 13، ومستشعر بصمة بصري مدمج، وتقنية NFC، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، ويدعم الهاتف خدمات Google للجوال ويتوفر باللونين الأسود والأخضر.