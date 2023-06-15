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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسن مهدي: تطوير الموانئ فتح الباب أمام عودة مصر لريادة النقل البحري..فيديو

ميناء تحيا مصر
ميناء تحيا مصر

أكد دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أنه كان هناك غياب للرؤية حول تطوير الموانئ خلال العقود السابقة، مشيرا إلى أن التوكيلات العالمية هجرت مصر في الفترة السابقة بسببب إهمال الموانئ المصرية.

وقال حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن تطوير الموانئ البحرية فتح الباب أمام عودة مصر للريادة في منظومة النقل البحري.

 

 كافة القطاعات

وتابع أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن  الميناء الجاف كان حلم منذ أكثر من 30 عام، مؤكدا أن نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية يقلل التكلفة
 

حسن مهدي هندسة الطرق جامعة عين شمس التوكيلات العالمية الموانئ المصرية

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