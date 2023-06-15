حسن مهدي: تطوير الموانئ فتح الباب أمام عودة مصر لريادة النقل البحري..فيديو

أكد دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أنه كان هناك غياب للرؤية حول تطوير الموانئ خلال العقود السابقة، مشيرا إلى أن التوكيلات العالمية هجرت مصر في الفترة السابقة بسببب إهمال الموانئ المصرية.

وقال حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن تطوير الموانئ البحرية فتح الباب أمام عودة مصر للريادة في منظومة النقل البحري.

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وتابع أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الميناء الجاف كان حلم منذ أكثر من 30 عام، مؤكدا أن نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية يقلل التكلفة

