عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن معاهدة ستارت مع روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن على استعداد للعمل "بشكل بناء" مع موسكو لتنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3.

وقال المسؤول في حديث لوكالة "تاس" الروسية إن "الولايات المتحدة أدت مرارا أنها مستعدة للعمل البناء مع روسيا على تنفيذ المعاهدة بالكامل. وهذا يشمل إجراء المشاورات عندما تكون روسيا جاهزة".

استسلام أوكرانيا.. مفاجأة بشأن إجبار أمريكا لـ زيلينسكي على التفاوض مع روسيا

روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير سد كاخوفكا

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن عن اتصالات بين موسكو وواشنطن في الأسابيع الأخيرة بشأن المعاهدة المذكورة، ورغم تباين المواقف أثمرت المناقشات عن بعض النتائج.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 فبراير الماضي تعليق التزام روسيا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ووقع على القانون بهذا الصدد في 1 مارس.

وشدد الرئيس الروسي على أن المعاهدة يجب أن تشمل الترسانات النووية للدولتين النوويتين الأخريين في الناتو، هما بريطانيا وفرنسا، وليس فقد الترسانة الأمريكية.

 

أمريكا روسيا معاهدة ستارت واشنطن موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

رحيل محمد عبد المنعم للهلال السعودي مقابل 12 مليون دولار..شوبير يحسم الجدل

رقم حساب الزمالك |محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

موضوعات متعلقة

استسلام أوكرانيا.. مفاجأة بشأن إجبار أمريكا لـ زيلينسكي على التفاوض مع روسيا

روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير سد كاخوفكا

ترشيحاتنا

رئيس الصحفيين العرب: مصر والعراق قطبان حقيقيان في الثقافة والإعلام

رئيس ميناء الإسكندرية السابق: محطة تحيا مصر إنجاز كبير تضعنا على خريطة العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن معاهدة ستارت مع روسيا

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 : خصص وقتًا للترفيه

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 : فرص غير متوقعة

الذهب يخسر 375 جنيها في 45 يوما.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرفي وكلها اناقة.. شاهد عارضة أزياء سعودية تشعل السوشيال ميديا بجمالها

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية|صور

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

ابتعد عن شرائها.. علامات تكشف اللحم المفروم الفاسد

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ