لتعزيز العلاقات.. الرئيس الروسي سيلتقي بنظيره الإماراتي في سان بطرسبرج

سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في سان بطرسبرج.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للقناة الأولى التلفزيونية الروسية اليوم، أن روسيا تسعى لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى ، وهذه الشراكة مستمرة.

وأوضح بيسكوف أن موسكو لديها مصلحة متبادلة في مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة ، ومع الدول الأخرى.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وقعان في 1 يونيو 2018 ، إعلانًا بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشهدت التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا في السنوات القليلة الماضية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف على هامش معرض آيدكس 2023 في أبوظبي في فبراير، إن التجارة الثنائية ارتفعت في عام 2022 بنسبة 68٪ إلى 9 مليارات دولار.