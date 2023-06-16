رسالة من المشاركين في حفل مشواري لـ محمد منير قبل انطلاقه بساعات

يحيي الفنان محمد منير، مساء اليوم حفل غنائي، على مسرح بنش مارك بجدة بمشاركة عازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي.



ونشرت الشركة المنظمة للحفل فيديو قامت بتصويره مع المشاركين فى الحفل بجانب منير وعلى رأسهم أحمد سعد الذى أبدى سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الضخم، معلنا عن تقديم دويتو مع الكينج على المسرح مساء اليوم.



وأيضا تحدث أعضاء فرقة كايروكي عن هذا الحدث، مؤكدين أنهم سعداء بتقديم أغاني الكينج فى حضوره على خشبة المسرح متمنين أن تنال الحفلة إعجاب الجميع.



كما قامت الشركة المنظمة لحفل الكينج بعمل لقاءات حصرية مع العازفين المشاركين فى حفل الكينج من مختلف الجنسيات وأعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل.





كشفت الشركة المنظمة لحفل “مشوارى” للكينج محمد منير عن استعداداته الأخيرة للحفل المقرر إقامته غدًا بالمملكة العربية السعودية.

الحفل من المقرر أن يحمل اسم مشواري، ويقدم محمد منير في حفله بـ جدة مجموعة من أهم أغانيه خلال مشواره الفني، وأهم الأغاني التي شكلت محطات فارقة خلال هذه المسيرة، وسوف يكون بقيادة المايسترو هاني فرحات.

هاني فرحات يكشف تفاصيل حفل الكينج محمد منير



أكد المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل ( مشواري ) الذي يتناول مشوار الفنان محمد منير أن منير نجم صنع تاريخ بجهد وكفاح ،ولذلك أصبح أيقونة فنية عربية لكل الأجيال وسعيد لقيادة الأوركسترا الجمعة القادمة بجدة لأنه حالة فنية خاصة ،وهذا يدل علي الحب الكبير من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا للمصريين ".

وتابع: "إقامة حفل لمحمد منير في المملكة فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، وتم الإعداد له خلال الفترة الماضية بشكل دقيق ،لكي يخرج بالشكل الذي يليق بالنجم العربي الكبير الذي قدم مشوار فني إستثنائي ،ولذلك سوف يخرج بطريقة عالمية و هناك مفاجآت كبيرة في الحفل سوف يشاهدها الجمهور العربي في توزيع الأغنيات وأيضا الأوركسترا الذي يضم عازفيين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين علي جوائز جرامي".