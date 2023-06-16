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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثناء زيارة القادة الأفارقة لأوكرانيا.. صفارات الإنذار تدوي في العاصمة كييف

صدى البلد

انطلقت إنذارات التنبيه من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، اليوم الجمعة، أثناء زيارة قادة أفارقة للبلاد في مهمة سلام.

وأطلقت السلطات الأوكرانية الإنذار بعد أن ذكرت القوات الجوية أن عدة صواريخ روسية من طراز "كاليبر" انطلقت من البحر الأسود وتتجه شمالاً نحو كييف، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في وقت لاحق إن القوات الأوكرانية وضعت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب خارج العاصمة وحثت السكان على التوجه إلى الملاجئ.

ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يجتمع الوفد الإفريقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم.

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الدفاع الجوي البحر الأسود الإدارة العسكرية

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