أحمد عادل ميسي يدخل حسابات نادي الزمالك.. تفاصيل

كشف مصدر باللجنة الفنية لنادي الزمالك على تواجد أحمد عادل ميسي جناح فريق الاتحاد السكندري ضمن حسابات مسؤولي الأبيض لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

وأكد المصدر أن اللاعب نال إشادة الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي رحب بفكرة ضم أحمد عادل ميسي في فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات رسمية بين مسؤولي الزمالك وإدارة الاتحاد السكندري من أجل ضم اللاعب .‏

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة لتحفيز اللاعبين قبل مباراة فاركو المرتقبة في كأس مصر.

يأتي قرار الإدارة بصرف دفعة من مستحقات اللاعبين بعد انتعاش خزينة الزمالك من عائد اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.