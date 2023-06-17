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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجذب العملة الصعبة.. توصية برلمانية بزيادة الصادرات الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والتأشيرات العامة المرافقة له، والتي أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت التوصيات  في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا ما جاء بالتقرير المقدم من اقتصادية الشيوخ منها متمثلة في ضرورة الاستمرار في التحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

وأشارت اللجنة، إلي رغبتها  في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومي والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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