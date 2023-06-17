لجذب العملة الصعبة.. توصية برلمانية بزيادة الصادرات الرقمية

تضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والتأشيرات العامة المرافقة له، والتي أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت التوصيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا ما جاء بالتقرير المقدم من اقتصادية الشيوخ منها متمثلة في ضرورة الاستمرار في التحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.

وأشارت اللجنة، إلي رغبتها في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومي والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.