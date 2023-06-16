مصرع صيدلي في حادث سير.. وصحة الشرقية تنعيه

لقي طبيب صيدلي بمخازن الأدوية بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، مصرعه اثر تعرضة لحادث سير أمس الخميس، وتم تشييع الجثمان بحضور المئات من أهالي واسرة الفقيد.

وتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عمر أحمد الدسوقي، صيدلي بمخازن الأدوية بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، والذي وافته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز ٣١ عاما، إثر حادث أليم.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية بخالص الدعوات للمولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.