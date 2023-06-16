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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تواصل التألق وتتأهل إلى قبل نهائي بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس

صدى البلد

صعدت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس إلى نصف نهائي بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس الأرضي، والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 18 يونيو الجاري.

واستطاعت ميار المصنفة 40 عالميا التأهل بعد تغلبها على الأمريكية آن لي بمجموعتين للاشيء كالتالي: 2/1
,6-2 ,6-1
وكانت البطلة المصرية، قد تغلبت في دور الستة عشر على بطلة الأرجنتين ماريا كارلي المصنفة رقم 140 عالميًا بنتيجة 2-0.

واستهلت لاعبة الفراعنة مشوارها في البطولة بالفوز على لاعبة منتخب شيلي، دانيلا سيجول بنفس النتيجة.

جدير بالذكر، أن ميار شريف توجت منذ أيام بلقب بطولة ماركارسكا الدولية للتنس، وذلك بعد ان تغلبت في المباراة النهائية بأداء أكثر من رائع على الإيطالية ياسمين باوليني، بنتيجة 2-1 في الاشواط “2-6، 7-6، 7-5”.

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