تكريم أمير وجيه علي هامش احتفالية نادي الكس ويست بالإسكندرية

حرص نادي الكس ويست بالإسكندرية على تكريم بطل العالم امير وجيه والمدير الفني السابق للمنتخبات الوطنية للاسكواش خلال احتفاليه تدشين النادي وسط حضور كوكبة من نجوم الرياضة..وحصل امير علي درع تذكاري تقديرا للدور والمجهود الكبير الذي بذله طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات سواء كان لاعبا او مدربا للاسكواش ومساهمته في النهوض بالاسكواش المصري في المحافل الدولية.

وكانت ادارة النادي تحت قيادة المهندسة رانيا شريف بيومي مساعد العضو المنتدب ومستشار النادي قد اقيمت احتفاليه كبير بمناسبة إفتتاحه ودخوله كصرح رياضي يخدم الرياضة المصرية لامتلاكه بنية تحتية متكاملة ومتطورة تضمنت كافه الالعاب بالمواصفات والمقاييس العالمية بما يؤهل النادي لإستضافة مثل الاحداث الكبري .