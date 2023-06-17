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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. آخر موعد لمسابقة تصميم لوجو لمجمع التمور الحكومى بالوادى الجديد

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن مسابقة تصميم لوجو أو شعار لتمور المحافظة الحكومي وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، على أن تكون المسابقة للمتخصصين وكذلك المتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم، وتتطلب تنفيذ وإنتاج لوجو أو شعار يعبر عن علامة جماعية لمنتجات التمور والنخيل ومنتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الوادى الجديد.

وتضمنت شروط المسابقة أن تكون فكرة اللوجو جديدة وغير مقتبسة من أي لوجو آخر وأن يعبر اللوجو عن هوية محافظة الوادي الجديد والجودة الفريدة لمنتجات تمور الوادي الجديد ويتم تسليم المشارك اللوجو بصيغة pdf تشتمل على نسخة من التصميم أبيض وأسود و نسخة ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.

يقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وارسال الأعمال وآخر موعد لتسليم الأعمال يوم الأحد 18 يونيو 2023.

إزالة فدان تمت زراعته بمحصول الأرز في الوادي الجديد

في حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت و تسليم الشعار بصيغة .psd بمقاسات "3 سم * 5 سم - 10 سم * 15 سم - 20سم * 30 سم".

وتتمثل جوائز المسابقة فى أن يحصل أفضل تصميم على جائزة مالية وقدرها 10000 جنيه مصر وشهادة تقدير وتؤول كل حقوق الملكية الفكرية للتصميم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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