أكلات إقتصادبة.. طريقة عمل شوربة عدس بجبة

يعد العدس من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة ويساعد فى علاج مشاكل صحية عديدة مثل القلب والمعدة، لذا تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شوربة عدس بجبنة:

مكونات عمل شوربة عدس بجبنة



- كوب عدس مجروش

- 4 أكواب مرق دجاج أو ماء

- 1 بصل متوسط الحجم، مفروم

- 2 فصوص ثوم، مفرومة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملح حسب الذوق

- 1/2 كوب جبنة مبشورة

طريقة عمل شوربة عدس بجبنة



1. في وعاء كبير، ضعي العدس والمرق أو الماء، واتركيهما يغليان حتى يصبح العدس طريًا.

2. في مقلاة أخرى، ضعي البصل والثوم والزيت الزيتون، وقلبيهم حتى يصبحوا ناعمين.

3. أضيفي البصل والثوم المقليين إلى وعاء العدس، وأضيفي الكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح واتركيهما يغليان لمدة 10 دقائق.

4. اخفضي الحرارة وأضيفي الجبنة المبشورة، واتركيها تذوب في الشوربة.

5. استمري في الطهي على نار منخفضة لمدة 15 دقيقة أخرى حتى تصبح الشوربة غليظة قليلاً.

6. قدمي الشوربة الساخنة، وزينيها ببعض الجبنة المبشورة إذا رغبت.

ملاحظة: يمكن إضافة الخضار مثل الجزر والبطاطا والكرفس إلى الشوربة لإضافة المزيد من النكهة والفوائد الغذائية.