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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء| لن تتخيل

سرطان الأمعاء
سرطان الأمعاء

يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ، حيث يتسبب سرطان الأمعاء في وفاة حوالي 42900 ضحية جديدة كل عام في المملكة المتحدة ، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ومما يثير القلق أن الحالة المميتة يمكن أن تنتشر خارج الأمعاء ، حيث يكون الكبد أحد الوجهات الأولى.

قالت الدكتورة ديبورا لي ، من صيدلية دكتور فوكس أونلاين: "تحدث نقائل الكبد عندما تنتقل خلايا سرطان الأمعاء في الدم، على الأرجح عبر الوريد البابي الذي يربط الأمعاء بالكبد ، وتزرع نفسها في أنسجة الكبد ، حيث تتواجد تبدأ في النمو ".

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مع تحديد إحصائيات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لسرطان الأمعاء النقيلي بنسبة 10 في المائة فقط ، فإن القدرة على تحديد العلامات المنذرة والبحث عن العلاج على الفور أمر أساسي.

لحسن الحظ ، شارك الطبيب تسع علامات تحذيرية لانتشار ورم سرطان الأمعاء إلى هذا المكان.

أوصى الدكتور لي بالبحث عن الأعراض التالية وزيارة طبيبك "بدون تأخير":

فقدان الشهية
قيء وغثيان
فقدان الوزن
تعب
اليرقان - اصفرار الجلد والعينين وحكة في الجلد
وجع بطن
حمى
انتفاخ البطن بسبب وجود سائل في البطن - يُعرف بالاستسقاء
كاحلين متورمين.


قالت: "إذا كنت تعتقد أنه يمكن أن يكون لديك نقائل في الكبد ، فمن الضروري أن ترى طبيبك أو أخصائي السرطان دون تأخير.

"عند الاشتباه في وجود نقائل في الكبد ، يلزم إجراء اختبارات متخصصة ، مثل فحوصات التصوير المقطعي المحوسب أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.

"هناك طرق مختلفة يمكن علاج نقائل الكبد - باستخدام العلاج الكيميائي أو العلاج الموجه أو الجراحة في بعض الأحيان."

ومما يثير القلق ، أن حوالي 40 إلى 50 في المائة من مرضى سرطان الأمعاء سيصابون بنقائل الكبد في غضون ثلاث سنوات من تشخيصهم بسرطان الأمعاء ، وفقًا للطبيب.
 

لحسن الحظ ، أوصى الدكتور لي بما يلي لتحسين الأعراض:

- حاول أن تجعل نفسك تأكل حتى إذا كنت لا تشعر بالرغبة في ذلك ، فتناول أجزاء صغيرة أو أي شيء تريده، اختر الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض أو الجبن أو المكسرات.
- اطلب من طبيبك المساعدة في تسكين الآلام، قد تحتاج إلى المنشطات أو يمكنك تجربة خيارات أخرى مثل الوخز بالإبر أو التنويم المغناطيسي.
- إذا كان بطنك منتفخًا جدًا ، يمكن للطبيب ترتيب إزالة بعض السوائل لتقليل الانتفاخ، في بعض الأحيان يمكن أن تساعد مدرات البول - الأدوية التي تساعدك على فقدان السوائل -.
- حاولي التخفيف من حكة الجلد باستخدام المرطبات اللطيفة للحفاظ على ترطيب البشرة، تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا لأن ذلك قد يزيد الحكة سوءًا، ابتعد عن الأطعمة الغنية بالتوابل.
- يمكن لطبيبك أن يصف لك دواءً مضادًا للغثيان والقيء، خذ هذا حسب التوجيهات، جرب تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل أو النعناع.
- حاول وحافظ على نشاطك قدر الإمكان، على الرغم من أنك لا تشعر بالرغبة في ذلك ، فإن مجرد الاستيقاظ والمشي قليلًا يحسن الدورة الدموية ويمكن أن يعزز مزاجك.

 

المصدر: express

الأمعاء سرطان الامعاء السرطان انواع السرطان خلايا سرطان الأمعاء

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