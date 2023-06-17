سيف برونزي عمره 3000 عام يثير فضول علماء الآثار

تم اكتشاف سيف برونزي نادر وعمره أكثر من 3000 عام في بلدة نوردلينجن الجنوبية في ألمانيا. ويعد هذا السيف من العصر البرونزي ويحمل مقبضًا نادرا .

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور عليه في قبر يعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد والذي يحتوي أيضًا على عظام رجل وامرأة وفتى، بالإضافة إلى أشياء برونزية أخرى.

يقول خبراء الآثار إن السيف يتمتع بحالة جيدة بشكل لافت للنظر ولا يزال يتألق بريقه الطبيعي.

ويعتبر صنع مثل هذا السيف في ذلك الوقت معقدًا، حيث تنفيذ المقبض والنصل، وربما يكون السيف عبارة عن سلاح حقيقي استخدم للدفاع أو الهجوم في ذلك الوقت.

ومع ذلك، لا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كان الرجل والمرأة والفتى الذين عثر عليهم في القبر مرتبطين ببعضهم البعض.

وتثير ندرة هذا الاكتشاف تساؤلات حول أصل السيف وكيفية وصوله إلى هذا القبر، ويعد اكتشاف هذا السيف المذهل يعد استكشافًا مهمًا للتاريخ والثقافة الألمانية القديمة، وقد يساعد على توسيع فهمنا للحياة والثقافة في ذلك الوقت.