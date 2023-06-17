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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإعادة وزارة الإعلام لانتشال التليفزيون والإذاعة من ديونهما المتراكمة

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان من الحكومة تخصيص موازنة وزارة الإعلام والتى تقدر بـ6 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة بعد إلغاء الوزارة لبند العلاج على نفقة الدولة بعد إلغاء وزارة الإعلام وإذا كانت الحكومة مصرة على عدم وجود وزارة للإعلام.

وتساءلت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم  متابعة: وهل لدى الحكومة نية لتكون هناك وزارة للإعلام في الفترة المقبلة ليتم الإبقاء على موازنتها مؤكدة أن قرار إلغاء وزارة الإعلام كان قراراً خاطئاً وأنه يجب الإبقاء على هذه الوزارة لانتشال الإعلام المصرى بصفة عامة والتلفزيون والإذاعة المصرية من الديون المتراكمة.

وقالت النائبة سميرة الجزار إن الإعلام المصرى كان له دوره الريادي إقليمياً وعربياً ودولياً ولكن هذا الدور تراجع كثيراً ولابد من وضع سياسات جديدة حتى تعود الريادة للإعلام المصرى فى المنطقة مؤكدة الأهمية الكبيرة لوجود وزارة للإعلام ليكون لها دورها الحقيقى فى مواجهة الشائعات والاكاذيب التى تبث ضد الدولة المصرية.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد رد على انتقادات بعض النواب بشأن وضع مخصصات مالية لوزارة الإعلام بالرغم من إلغائها موضحاً أن الوزارة دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو، متابعا: تم تسليم الموازنة الجديدة فى شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه.

وزارة الاعلام مجلس النواب الحكومة البرلمان أخبار البرلمان

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