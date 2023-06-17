محافظ أسيوط يشهد ذكرى الأربعين وتأبين الأنبا كيرلس وليم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ذكرى الاربعين وتأبين الراحل الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك ، بقاعة كاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا "دانيال لطفي" مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والآباء المطارنة .

كما شهد التأبين الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والجهاز التنفيذي والقساوسة.



وبدأت المراسم بكلمات التعزية فى الفقيد الراحل الانبا كيرلس وليم ، ثم وجه الأنبا "دانيال لطفي" الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية على مشاركتها ذكرى الاربعين وتأبين الراحل نيافة الانبا كيرلس وليم ، معبرين عن خالص محبتهم وتقديرهم للراحل الانبا كيرلس وليم ،مطالبا كافة القيادات المشاركة بالصلاة من اجل رئيس دولتنا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ان يوفقه الله فى استكمال مسيرة التنمية فى البلاد .

وقال محافظ أسيوط – خلال كلمته - أن الراحل الانبا كيرلس وليم كان محباً للجميع وله دوره الوطني في نشر روح المحبة والتسامح وتفعيل الدور المجتمعى للكنيسة لخدمة ابناء المحافظة وشعب الكنيسة وهو يعد نموذجًا للوطنية المخلصة ورمزًا من رموز الوطن المخلصين ، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في وطن واحد تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

واختتمت فعاليات التأبين بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقاً لقيم الولاء والانتماء .

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