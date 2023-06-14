عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسريب نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قرّر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق العاجل فيما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 وذلك قبل اعتمادها من الوزير المحافظ، مساء أمس الثلاثاء ، وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الواقعة وإحالة رئيس كنترول الشهادة الاعدادية ومعاونيه للتحقيق ..

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير المحافظ مساء أمس الثلاثاء بديوان عام المحافظة بحضور عبد العزيز زنار  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والعديد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فور ورود معلومات عن تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية العامة للفصل الدراسى الثاني 2022/ 2023 ونشرها على بعض المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وذلك قبل اعتمادها رسميًا من الوزير المحافظ مما أثار حالة من البلبلة بين أولياء الأمور فقرر تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال 24 ساعة وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الواقعة كما قرر المحافظ إحالة رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة ومعاونيه إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم في الواقعة لمعرفة المتسببين في التسريب ومحاسبتهم لافتًا إلى إنه ستصدر قرارات عاجلة تخص الواقعة خلال الساعات القادمة.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.3 للعامة و76.20% للمهنية

محافظ أسيوط لرئيس وفد الاتحاد الأوروبي: الدولة تهتم بالشباب وتوفر فرص عمل


يذكر أن محافظ أسيوط قد اعتمد مساء أمس الثلاثاء – خلال مؤتمر صحفي – عقد بديوان عام المحافظة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

أحمد عيد عبد الملك: 4 لاعبين من الصعب رحيلهم عن الأهلي

موضوعات متعلقة

بتكلفة 6.5 مليار جنيه..محافظ أسيوط: القناطر الجديدة أكبر مشروع مائي على النيل

محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الاوروبي يزورون دير العذراء مريم بدرنكة

ترشيحاتنا

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

ملعب نهائي الأهلي والوداد يتحول لـ"محمد عبد المنعم".. ماذا فعل مشجعو الأحمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

مع اقتراب إعصار بيبارجوي.. باكستان تعلن حالة التأهب القصوى

ولي العهد السعودي يتوجه إلى فرنسا للقاء ماكرون.. تفاصيل

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من المصائب وتستيقظ على فرج ورزق واسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ