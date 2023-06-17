عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة البيئة تستعين بخبراء أجانب لتركيب أجهزة رصد أسماك القرش في البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت وزارة البيئة بخطوة هامة وعاجلة لمراقبة سلوك وتحركات أسماك القرش في البحر الأحمر، حيث من المقرر أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة عملية تركيب أجهزة رصد وتتبع خاصة بأسماك القرش، تم استيراد هذه الأجهزة منذ أكثر من عام، ولم يتم استخدامها حتى الآن، إلا بعد وقوع حادثة هجوم سمكة القرش الأخيرة على سائح روسي.

تحويل موعد احتفالات مولد الشاذلي.. قرار جديد للطرق الصوفية

عمرها 8 سنوات ووزنها نصف طن.. شاهد تحنيط سمكة قرش حادث الغردقة

تتمثل أهداف تركيب هذه الأجهزة في مراقبة سلوك وتحركات أسماك القرش المفترسة وتحديد أسباب هجماتها على البشر، ستشرف خبيرة أجنبية متخصصة في تركيب الأجهزة على هذه العملية، بالتعاون مع باحثي محميات البحر الأحمر، يعتبر هذا التدخل الفوري ضروريًا لتعزيز السلامة أثناء ممارسة الغوص والسنوركلينج، ولتجنب تواجد القروش بالقرب من الشواطئ السياحية.

 

يشدد خبراء البيئة على أهمية تنفيذ هذه الخطوة العاجلة لتتبع أسماك القرش ورصد سلوكها بوسائل تقنية حديثة، فإلى جانب تعزيز الأمان أثناء الغوص، ستساهم هذه الأجهزة في فهم سلوك أسماك القرش وتحديد أسباب تغير سلوكها وأسباب هجماتها على البشر.

العثور على أشلاء جثة أحد المفقودين البريطانيين في حادث احتراق لنش مرسى علم

جزيرة روكي.. محمية بحرية تعج بالتنوع البيئي ووجهة رائعة لعشاق الغوص

تتعاون وزارة البيئة مع خبيرة أجنبية متخصصة في مجال رصد أسماك القرش، وتستعين بفريق من الباحثين المصريين لتثبيت الأجهزة المستوردة. سيتم تحليل البيانات المُجمعة ورصد السلوك الحركي لأسماك القرش، مما يوفر فرصًا لإجراء الدراسات العلمية المعمقة حول هذا الموضوع.

 

من جانبها، تؤكد وزارة البيئة على أهمية الوعي البيئي وتطبيق الممارسات السليمة لتفادي جذب أسماك القرش والحفاظ على سلامة ممارسي الغوص والسنوركلينج، وتنصح بالابتعاد عن المسارات المعروفة والتبليغ الفوري عن مشاهدة أسماك القرش على طول الشواطئ، وذلك لتعزيز قاعدة البيانات وبرامج الرصد الجارية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المستوردة قد حصلت على الموافقة الأمنية وتم استيفاء كافة الأوراق والتخليص الجمركي منذ عام ونصف، وستعمل الآن على تحليل البيانات ورصد السلوك الحركي وتوفير المزيد من المعلومات القيمة حول أسماك القرش في البحر الأحمر.

 

وبهذه الخطوة، تعكس وزارة البيئة التزامها بالمحافظة على البيئة البحرية وضمان سلامة السياح والمواطنين في المناطق الساحلية، من المتوقع أن تساهم الأجهزة المثبتة في إحداث تحول إيجابي في تفاعل البشر مع أسماك القرش والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

 

 

 

وزارة البيئة أجهزة رصد البحر الأحمر أسماك القرش سمكة القرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

الزمالك يقترب من حسم صفقة جزائرية.. تفاصيل

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

اقتراب الصيف الفلكي|موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وهذا موعد الذروة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

موضوعات متعلقة

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في 6 لجان للمنافسة على 7 مقاعد

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية

مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة تُقِلّ 25 ألف سائح من أوروبا

تحويل موعد احتفالات مولد الشاذلي.. قرار جديد للطرق الصوفية

العثور على أشلاء جثة أحد المفقودين البريطانيين في حادث احتراق لنش مرسى علم

استلام جوازات السفر وتذاكر الطيران ومتعلقات الحجاج بمديرية البحر الأحمر

رئيس مدينة رأس غارب يشهد دورة حاضنة ريادة الأعمال بمشاركة مجتمعية

جزيرة روكي.. محمية بحرية تعج بالتنوع البيئي ووجهة رائعة لعشاق الغوص

ترشيحاتنا

أعضاء النيابة الإدارية الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

عشر ذي الحجة.. أفضل أيام الله وأحب الأعمال

أرخص سيارة من فورد فى مصر .. اعرف أسعار كل الموديلات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 يونيو 2023

الأعلى للجامعات يحدد تفاصيل رسوم اختبارات القدرات بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرقوق يوميا؟

توقف عنها فورا.. 7 أطعمة تضر أسنانك في الصيف

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

صحي ولذيذ .. طريقة عمل خبز السبانخ للشيف دعاء السمنودي

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ