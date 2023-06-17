اشتعال المنافسة| شاهد.. انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

انطلقت فعاليات سباق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية اليوم مراحل التصويت بشكل كامل عقب اكتمال النصاب القانوني علي مستوي مراكز ومدن المحافظة .



كما يدور صراع سباق الانتخابات بين قائمتين وهي مجموعة العطاء ويتزعمها رجل الأعمال "محمد مصلح"، ومجموعة معا لاستمرار البناء يتزعمها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" عقب تنازل مجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها أبرزها رجل الأعمال "محمود عياد".

كما شهد أجواء الحشد وصراعات قوية بحرص كافة المرشحين علي جمع اصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوت بمختلف الشعب التجارية .



كما تحدد مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس ووتعيين 8 ٱخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضو لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .

جدير بالذكر أن الانتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية تشهد حشد كبير من التجار والمصنعين بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية.

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