بعضهم مات حرقا .. مقتل أكثر من 40 طالبا في أوغندا

قُتل أكثر 40 شخصًا ، معظمهم من الطلاب ، في مدرسة بغرب أوغندا على أيدي متمردين مرتبطين بتنظيم داعش الارهابي،وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد الهجوم على مدرسة لوبيريها الثانوية في مبوندوي.

وكان الطلاب الذين كانوا يقيمون بالمدرسة من بين القتلى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فريد إينانجا إن العديد من الجثث نُقلت إلى مستشفى بويرا.

وقع الهجوم فى حوالى الساعة 23:30 بالتوقيت المحلى (20:30 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة فى مدرسة فى منطقة كاسيسى بغرب أوغندا.

ويتعلم أكثر من 60 طالبا وطالبة في المدرسة ، يعيش معظمهم هناك.

وقال إينانجا إن المجرمين أحرقوا مهجعًا ونهبوا أيضًا متجرًا للمواد الغذائية خلال الحادثة الإرهابية.

وذكر الميجر جنرال ديك أولوم من الجيش الأوغندي لوسائل الإعلام إن بعض الأولاد تعرضوا للحرق أو الطعن حتى الموت.

وأضاف أن آخرين في المدرسة ، معظمهم من الفتيات ، تعرضن للخطف من قبل الجماعة.

ويقال إن بعض الجثث تعرضت لحروق بالغة وسيتعين إجراء اختبارات الحمض النووي للتعرف عليها.

ولا يزال عدد من الطلاب في عداد المفقودين.

ونشر الجيش الأوغندي طائرات للمساعدة في تعقب الجماعة المتمردة.

وأجرت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عمليات عسكرية مشتركة في شرق الكونغو لمنع مثل هذخ الهجمات.

وقال الميجر جنرال أولوم إن قوات الأمن لديها معلومات استخبارية بأن المتمردين كانوا في المنطقة الحدودية على جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة يومين على الأقل قبل هجوم ليلة الجمعة.