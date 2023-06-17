الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبات عسكرية تحاكي الحرب مع "حزب الله"

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تدريبات عسكرية تحاكي التصدي لاجتياح محتمل من مقاتلين من تنظيم "حزب الله" اللبناني، لمناطق الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن المناورات شملت للمرة الأولى محاكاة سيناريو معارك مع مقاتلي قوات النخبة في حزب الله “الرضوان” في الجليل، حيث شكل تسلل مقاتلين من الحزب لشمالي فلسطين المحتلة بداية الحرب التي تدرب جيش الاحتلال على سيناريوهاتها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المناورة كانت قريبة من الواقع، مشيرة إلى أن عناصر حزب الله يمتلكون قدرات من خلال اشتراكهم في الحرب التي دارت رحاها في سوريا

كما لفتت الصحيفة إلى أن الحزب قام مؤخرا بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي اجتياحا لشمال إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فقد تابع جنود كتيبة الاستطلاع في لواء "جولاني" تدريبات حزب الله مع التأكيد على أن الحديث لا يدور عن قوة سلبية ستنتظر بين الشجيرات حتى وصول الهدف أو حتى داخل الأنفاق، لكن الحديث عن عدو سيهاجم ويبادر وسيحاول المباغتة لجنود جيش الاحتلال على طرفي الحدود.