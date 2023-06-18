مجدي أحمد علي: الشعب المصري كان يرى جحيمًا في حكم الإخوان |فيديو

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن الشعب المصري كان يري في حكم الإخوان جحيماً.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إن الصورة التي تكونت في ذهنه في لحظة وصول الإخوان للحكم، كانت في جمعة قندهار، وشعرت بفجيعة، وشعرت أن المصريين يدخلون على أيام مظلمة.

جمعة قندهار بميدان التحرير

وتابع: "هي الجمعة التي نزل فيها كل التيارات إلى الشارع، وكان هذه التيارات أشفق عليهم لأنهم لا يعلمون ما ينتظر هذا الشعب، وكنت من المتشائمين عندما قالوا إن الإخوان سيحكمون 500 سنة، وكانوا اخترقوا مؤسسات تنفيذية وقضائية وشبابية في وقت قصير".

وأكمل: "شعرت بفاجعة في جمعة قندهار بميدان التحرير".