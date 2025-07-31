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مجلس الأمناء والآباء بالجيزة: خفض كثافات الفصول سيساهم في استقرار العام الدراسى الجديد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الأمناء والآباء بالجيزة: خفض كثافات الفصول سيساهم في استقرار العام الدراسى الجديد

بدوي علام
بدوي علام
ياسمين بدوي

أصدر بدوى علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، ييانا إعلاميا أشاد خلاله بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول عدم وجود أى فصل مدرسى يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبا.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحت بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، فى حل أزمة الكثافة الطلابية والتى استمرت قرابة 30 عاما لم يستطع أحد إنهاء هذه المشكلة فيها.

وأكد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة أن هناك رؤية واضحة لوزارة التربية والتعليم فى العمل على ملفات صعبة وشائكة واقتحام لمشكلات استمرت طويلا فى التعليم للوصول إلى تعليم يحقق طموحات أبناء الأسر المصرية وطموحات الدولة المصرية.

وقال بدوى علام إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف منذ توليه المسئولية، عمل على عدة ملفات هامة سواء الكثافة الطلابية أو عجز المعلمين، وأيضا إنهاء بعبع الثانوية العامة وحقق طفرة وتقدما كبيرا فى هذه الملفات، خاصة مع وضع نظام موازٍ للثانوية العامة وهو البكالوريا المصرية، مشيراً إلى أن البكالوريا المصرية تعد بديلا واعدا يخفف عبء وضغوط الثانوية العامة.

وأضاف  رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، أن خفض كثافة الفصول الذى نجحت فيه الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس أدى لرفع نسبة حضور الطلاب بالعام الدراسى المنصرم، ما سوف يساهم بشكل كبير فى استقرار العام الدراسى الجديد الذى ينطلق 20 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن مجلس الأمناء والآباء يدعم بشكل كبير جميع الخطوات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق تعليم عال الجودة لأبناء الطلاب فى جميع مدارس مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إنه مع التطوير فى إعادة ترتيب كثافات الفصول لم يعد هناك أي فصل يتجاوز عدد الطلاب فيه 50 طالبا، وإن نجاح الدولة فى تبطئة الزيادة السكانية سيجعلنا قادرين على سد فجوة أعداد الفصول فى فترة زمنية لا تتجاوز الـ 3 سنوات، ولن يكون هناك احتياج لبناء فصول جديدة.

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