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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

65% الحد الأدنى.. بدء التقديم لكلية الشرطة 2025 اليوم| الشروط والرابط

تقديم كلية الشرطة 2025
تقديم كلية الشرطة 2025
رشا عوني

أتاحت وزارة الداخلية اليوم الخميس، التقديم لكلية الشرطة أونلاين وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الانترنت . 

رابط التقديم على كلية الشرطة 2025

٦٥٪؜ الحد الأدنى لكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة للعام الدراسي 2025- 2026، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير حد أدنى مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بتقدير حد أدنى جيد.

كلية الشرطة

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 

- ان يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أي جنسية أخرى

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي

- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن

- يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم

- ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية

- ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية

- ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- 90)

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة

- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج

شروط كلية الشرطة

فتح باب القبول في كلية الشرطة 

سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو الثانوية الأزهريّة، وشهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2024 إناث فقط، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية في العام الماضي.

وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين، ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري، وحتى الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل لمدة 26 يوما.

طلاب2025 وكلية الشرطة 

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2025، وطلبة الدور الثاني، والثانوية الازهرية، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من اليوم الخميس 31 يوليو الجاري وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، لمدة 29 يوما، مع مراعاة قيام حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

قبول طلاب المؤهلات الجامعية في كلية الشرطة 

اما التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث للعام الجاري 2025، والحاصلون على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم الخميس 31 يوليو الجاري، وحتى 11 سبتمبر المقبل، لمدة 43 يوما.

 وأعلنت وزارة الداخلية ان التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.

من خلال هذا الرابط : https://moi.gov.eg/home/index

شروط الالتحاق بكلية الشرطة تقديم كلية الشرطة 2025 شروط كلية الشرطة رابط التقديم لكلية الشرطة مجموع كلية الشرطة

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