احتفالات رسمية وشعبية في أثينا بذكرى عودة الديمقراطية بعد 51 عامًا

شهدت العاصمة اليونانية أثينا اليوم مراسم احتفالية مهيبة بمناسبة الذكرى الـ51 لعودة الديمقراطية إلى البلاد، حيث توافد الآلاف من المواطنين والمسؤولين في محيط قصر الرئاسة للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

حضور رسمي وشعبي كبير يعكس أهمية اليوم في الذاكرة الوطنية

تميزت الاحتفالات بحضور رسمي واسع بالإضافة إلى مشاركة شعبية كبيرة، ما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها اليونان لهذا اليوم الذي يرمز إلى عودة الحرية والديمقراطية بعد سنوات من الحكم الاستبدادي.

الرئيس اليوناني قسطنطينوس تاسولاس يستقبل الضيوف في احتفالات مميزة

ألقى الرئيس اليوناني قسطنطينوس تاسولاس كلمة خلال الاحتفالات، واستقبل الضيوف في مراسم رسمية تعكس عمق القيمة الوطنية لهذا اليوم، كما شهدت الفعاليات مشاركة أبطال رياضيين وطلاب متفوقين وشخصيات مدنية بارزة، مما أضفى على الحدث طابعًا شاملاً وتاريخيًا.

وقال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن هذه المناسبة وصفتها الصحف المحلية بأنها "يوم فخر وطني"، مشيرًا إلى أن الاحتفالات تعكس مسار اليونان الطويل نحو ترسيخ الديمقراطية الحديثة بعد فترة حكم استبدادي طويلة.