السفارة المصرية في أثينا تنظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

نظمت السفارة المصرية في أثينا احتفالية مميزة بمقرها في العاصمة اليونانية، بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات البارزة في اليونان، في مشهد يعكس عمق العلاقات المصرية اليونانية المتنامية في الآونة الأخيرة.

مقر السفارة.. تحفة معمارية في قلب أثينا

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية» في أثينا، عبد الستار بركات، أن حفل الاستقبال الرسمي أقيم في مقر السفارة المصرية، الذي يعد تحفة معمارية فريدة، إذ يقع مباشرة أمام البرلمان اليوناني، وملاصقًا لمبنى وزارة الخارجية، ويُعتبر المبنى الأجنبي الوحيد المملوك بالكامل للدولة المصرية وسط العاصمة.

حضور رفيع المستوى يعكس قوة العلاقات الثنائية

شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى ضم كبار المسئولين في الحكومة اليونانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورجال الأعمال، وأبناء الجالية المصرية، من بينهم وزير الدفاع اليوناني، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير الهجرة واللجوء، إلى جانب عدد كبير من البرلمانيين والقيادات السياسية والحزبية.

السفير المصري: ثورة 23 يوليو محطة فارقة ومصدر إلهام

خلال كلمته في الاحتفالية، عبّر السفير المصري عن فخر بلاده بإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن الثورة تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، كما أنها مصدر إلهام لحركات التحرر الوطني في العالم العربي وأفريقيا، مشيدًا بالعلاقات القوية والتاريخية بين القاهرة وأثينا.