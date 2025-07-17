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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسريع آليات تنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد ديوان عام وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بين ممثلي تنفيذ اتفاقية شغيل العمالة المصرية الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني، والموقعة بين حكومتي مصر واليونان.

 وخلال الاجتماع، تم تقييم المرحلة السابقة من تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانب اليوناني حرصه على مواصلة تنفيذ الاتفاقية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي اليوناني من العمالة الموسمية، فيما أكد الجانب المصري التزامه بتوفير العمالة الوطنية المؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على آلية تعاون مستحدثة للإسراع في تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحسين التنسيق الفني والإداري بين الجانبين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتنظيم سفر العمالة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل اليوناني في الوقت المناسب، ويعزز فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية في هذا القطاع الزراعي..

شارك فى الاجتماع من الجانب اليوناني كريستوس جياناكاكيس، مسؤول الاتصال بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية، كاترينا ليارماكوبولو ، بالاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية اليونانية ، ميخائيل كوسميديس، رئيس إدارة سياسات الهجرة بوزارة الهجرة واللجوء، وحضر اللقاء من وزارة العمل المصرية رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ود. مظهر سيد مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ،وحسام السعدوي ، باحث أول بالإدارة العامة للتشغيل،و أشرف رسمي باحث أول بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

وزارة العمل العمالة المصرية الموسمية قطاع الزراعة اليوناني

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