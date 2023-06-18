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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدأها رشيد وقلده آخرون.. جزائري يتزوج من فتاتين في ليلة واحدة

شاب يتزوج من فتاتين
شاب يتزوج من فتاتين

شهدت الجزائر زواج شاب من فتاتين في ليلة واحدة مما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.


وبحسب ما نشرته المواقع الجزائرية، فإن قصة الشاب الجزائري تحولت إلى مصدر إلهام لشباب آخرين في سنه، خصوصًا أنَّ حفل زفافه صاحبه ضجة في وسائل الإعلام.


ولاقت تجربة الزواج التي خاضها الشاب رشيد صدى لدى الجزائريين، ما دفع أحد الشباب لتكرارها بسيناريو لا يختلف عن سابقه، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور لشاب من عنابة شرق الجزائر، أقدم على الزواج من امرأتين في يوم واحد للقضاء على العنوسة.

ونشر رشيد وهو نفسه الشاب الجزائري الذي تزوج من امرأتين وأثار حالة من الجدل في الوطن العربي، في العام الماضي، على صفحته قائلًا: "الحمد لله الذي جعلنا قدوة حسنة.. ألف مبروك للشاب العنابي الذي تزوج اليوم من زوجتين في فندق صبري.. ربي يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويسهل لكل الشباب والشابات الزواج ويوفق المتزوجين في الحفاظ والاهتمام بالزوجة الواحدة، وألف مبروك وتحية لكل معدد كذلك".

 

شاب ليلة فتاتين

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