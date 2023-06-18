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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

رولز رويس تفكر في ترك الكهرباء لصالح الهيدروجين مستقبلا

صدى البلد

تدرس رولز رويس التخلي عن مجموعات نقل الحركة الكهربائية بالكامل لصالح تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية لنماذجها المستقبلية الخالية من الانبعاثات بمجرد أن تصبح التكنولوجيا ناضجة بما يكفي ويمكن توسيع نطاقها لتلبية متطلباتها، وفقًا لـ Autocar، عن الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية للسيارات الفاخرة مولر أوتفوس.

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 رولز رويس سبيكتر

يأتي هذا البيان بعد إطلاق سبيكتر، أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية (BEV) من إنتاج الشركة على الإطلاق، والتي تعمل ببطارية ضخمة تبلغ 120 كيلو وات في الساعة والتي يمكن أن تتيح مدى قيادة يزيد عن 300 ميل (482 كيلومترًا). ) ويمكن شحنها حتى 195 كيلووات.

 رولز رويس سبيكتر

ولكن حتى مع انتقال رولز رويس من محركات V12 التي تعمل بالبنزين إلى المحركات الكهربائية التي تحصل على الطاقة من حزم البطاريات الضخمة، يقول الرئيس التنفيذي للشركة إن تقنية خلايا وقود الهيدروجين تعتبر بديلاً محتملاً للنماذج المستقبلية ويمكن أن تعمل بشكل جيد مع حالة الاستخدام المتخصصة لمستخدم رولز رويس العادي.

 رولز رويس سبيكتر

قال مولر أوتفوس: "أعتقد أن محرك احتراق الهيدروجين ليس شيئًا أود أن أنظر فيه بأي شكل من الأشكال ، لأنه تم اختباره بالفعل منذ سنوات"، وأضاف: "هذه ليست الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام الهيدروجين.. إذا تم استخدام الهيدروجين في المستقبل ، فهو خلايا وقود، وخلايا الوقود لا تختلف عن البطارية، إنها فقط كيف تحصل على الطاقة. 

 

 رولز رويس سبيكتر

"ولما لا؟ أود أن أقول ذلك عندما يحين الوقت المناسب لنا ، وعندما تكون التكنولوجيا متطورة جدًا ، فهذا بالتأكيد شيء سنسعى وراءه مثل  رولز رويس، ولم لا؟ قد نخرج من البطاريات ، وقد ندخل في خلايا الوقود ".

 

ولكن هناك مشكلة محتملة قد تمنع العلامة التجارية البريطانية الفاخرة من المضي قدمًا في هذا النهج.

 

"من الواضح أنه لا يمكنك شحن الهيدروجين في المنزل ، بينما مع بطاريات EVs لديك ميزة كبيرة ، وجميع عملائنا لديهم مخازن كبيرة، كما توجد مساحة كبيرة في المنزل وهناك الكثير من المساحات في مباني المكاتب لتثبيت الشحن. لقد قام الكثير من عملائنا بالفعل بتثبيت الشحن في المنزل لأن سبيكتر ، بالنسبة للكثيرين ، ليست أول سيارة كهربائية لهم ".

 

مولر أوتفوس الهيدروجين رولز رويس الكهرباء سبيكتر التكنولوجيا V12

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