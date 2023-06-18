بفستان أسود.. دنيا سمير غانم في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دنيا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود مكشوف، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

كما ظهرت أيضا رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع انستجرام.

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن استايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.