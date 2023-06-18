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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرخص لحوم بلدي فى مصر.. مفاجأة بالأسعار اليوم الأحد

اللحوم - أرشيفية
اللحوم - أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقبل المواطنون علي شراء اللحوم الحمراء من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب أسعار الأعلاف، إلا أن هناك توقعات كثيرة بانخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة .
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة: إن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "معا ضد محاربة الغلاء" منذ 3 سنوات وكان هدفها إحداث التوازن داخل الأسواق المصرية ورفع العبء عن المواطن المصري.

خير مزارعنا لأهالينا 

وأضاف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، خلال تصريحات تليفزيونية "وزارة الزراعة تبنت مبادرة "من خير مزارعنا" وهي مبادرة معنية بتوفير وضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من خير وزارة الزراعة إلى المواطن بشكل مباشر".
 

وأشار: "الأسعار الموجودة في جميع منافذ وزارة الزراعة تقل عن غيرها في الأسواق بنسب تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%".

وأوضح: "سبب انخفاض الأسعار في منافذ وزارة الزراعة بسبب عدم وجود حلقات تسويقية وسيطة ولا تجار"، مشيرا: "اللحوم الموجودة في المنافذ لحوم البلدي تم تربيتها في مزارع الإنتاج الحيواني"، موضحا: "اللحمة بـ 225 جنيه اللحوم البلدي المرباة في مزارع الوزارة والضاني بـ250 جنيها".

واسترسل: "نضخ للمواطن في منافذنا الثابتة البالغ عددها حوالي 245 منفذ على مستوى الجمهورية 220 سلعة بشكل مستمر"، موضحا: "المنافذ تغطي كل محافظات الجمهورية ونتحرك بالعربات المحملة بأطنان من السلع".

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