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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتخب مصر للاسكواش يعود للقاهرة بعد التتويج بلقب كأس العالم بالهند.. صور

منتخب مصر للاسكواش
منتخب مصر للاسكواش

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، منتخب مصر للإسكواش،  قادما من الهند بعد التتويج بلقب كأس العالم للإسكواش بالهند، وكان في استقبال البعثة عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

واستقبل البعثة في مطار القاهرة اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار،  فور وصولها قادمة من الشارقة على متن رحلة طيران العربية، حيث تم استقبالهم بالورود وتقدم كافة التسهيلات الخاصة لإنهاء إجراءات وصولهم.

وتوج منتخب مصر للاسكواش بلقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في الهند، على حساب منتخب ماليزيا بعد الفوز في المباراة النهائية 3/1 التي أجريت اليوم السبت الماضي.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كل من : كنزي أيمن و فيروز أبو الخير وعلي أبو العينين وكريم الحمامي.

ويعتبر كأس العالم للإسكواش "تشيناي 2023" بطولة دولية تلعب فيها فرق المنتخبات الوطنية ويمثل كل منتخب 2 ذكور و 2 إناث في كل مباراة.

وضمت مجموعتي البطولة كل من: المجموعة الأولى: مصر حاملة اللقب وأستراليا وكولومبيا وماليزيا، بينما تنضم الهند المُضيفة في المجموعة الثانية إلى اليابان وجنوب إفريقيا وهونج كونج ، الصين.

 

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