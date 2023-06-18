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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحسين شبكة الطرق.. محافظ أسيوط يعلن إنهاء أعمال رصف كوبرى فزارة بالقوصية

أعمال رصف كوبري فزارة
أعمال رصف كوبري فزارة بمركز القوصية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الرصف بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة وفقاً للخطة الموضوعة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

 ودعا إلى العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف لما لها من الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في استكمال نهو أعمال رصف كوبري فزارة على الترعة الابراهيمية بمركز القوصية مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة والمرور الميداني على أعمال الرصف لمتابعة مراحل العمل ومعدلات الانجاز والاطمئنان على التنفيذ طبقاً للإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. 

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وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز، بإنهاء أعمال إعادة رصف كوبري فزارة على الترعة الابراهيمية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وفتح محاور جديدة تحد من الاختناقات المرورية بالشوارع وتسهيل الحركة والنقل والانتقال وذلك بإشراف مصطفى حسن عرابى نائب رئيس المركز بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الطرق عن طريق اعمال اعادة الرصف.

 كما تضمنت أعمال إعادة الرصف التى نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 (شبكة موسعة من الطرق منها طريق بلوط / منشاة خشبة بطول 4.5كم و طريق منشاة خشبة / كوبرى ابو كليله بالتتالية بطول 4.8كم بالاضافة إلى طريق طراد النيل وهو رصف انشائي جديد للطريق بطول 4.25 كم فضلاً عن عدد من الشوارع داخل مدينة القوصية، وذلك ضمن خطة تحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية.

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