عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارحل في هذه الحالة.. موسيماني يحذر نجم الأهلي

موسيماني
موسيماني

حذر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، مواطنه بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، من العودة لقارة أوروبا دون ضمان الحصول على وقت كاف للعب.

وكان بيرسي تاو انضم إلى الأهلي في عام 2021، قادما من برايتون الإنجليزي، بطلب من مدرب الأهلي الأسبق بيتسو موسيماني.

وقال موسيماني في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية:" بيرسي تاو انضم للدوري الإنجليزي لكنه عانى بسبب قلة المشاركة، ثم انتقل إلى الأهلي بعمر 27 عاما".

وأضاف:" هل يريد بيرسي تاو التواجد في الدوري الإنجليزي دون أن يلعب كرة قدم!".

وتابع: "ماذا ستختار إذا أتيحت لك فرصة اللعب في أفضل  ناد في القارة السمراء بنفس الراتب أو أفضل مع إمكانية اللعب في مونديال الأندية وحصد لقب أفريقيا؟".

واستطرد: "إذا كان أمام بيرسي تاو فرصة العودة لأوروبا فلما لا؟ بشرط أن يضمن فرصة المشاركة".

واختتم: "الإصابات حرمت بيرسي تاو من إظهار مستواه الحقيقي عندما كنت مدربا للأهلي، لكنه أظهر قدراته الآن".

موسيمانى الأهلى بيرسي تاو النادي الأهل الوحدة الإمارات برايتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

بئر زمزم.. لماذا سمي بهذا الاسم

بـ700 دولار.. الداخلية: تأشيرة دخول جديدة للأجانب صالحة 5 سنوات

خسائر غير مسبوقة.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

صفقات أي كلام.. محمد صلاح يفتح النار على إدارة الزمالك

أمين حلف الناتو: لا ينبغي تجميد الحرب الروسية الأوكرانية بل إيجاد حل عاجل

أخبار الفن.. ظهور نادر للمعتزلة نورا وابنة ظافر العابدين.. تعليق نارى لـ غادة إبراهيم على ملابسها ومشهد جرئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ