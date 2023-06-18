ارحل في هذه الحالة.. موسيماني يحذر نجم الأهلي

حذر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، مواطنه بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، من العودة لقارة أوروبا دون ضمان الحصول على وقت كاف للعب.

وكان بيرسي تاو انضم إلى الأهلي في عام 2021، قادما من برايتون الإنجليزي، بطلب من مدرب الأهلي الأسبق بيتسو موسيماني.

وقال موسيماني في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية:" بيرسي تاو انضم للدوري الإنجليزي لكنه عانى بسبب قلة المشاركة، ثم انتقل إلى الأهلي بعمر 27 عاما".

وأضاف:" هل يريد بيرسي تاو التواجد في الدوري الإنجليزي دون أن يلعب كرة قدم!".

وتابع: "ماذا ستختار إذا أتيحت لك فرصة اللعب في أفضل ناد في القارة السمراء بنفس الراتب أو أفضل مع إمكانية اللعب في مونديال الأندية وحصد لقب أفريقيا؟".

واستطرد: "إذا كان أمام بيرسي تاو فرصة العودة لأوروبا فلما لا؟ بشرط أن يضمن فرصة المشاركة".

واختتم: "الإصابات حرمت بيرسي تاو من إظهار مستواه الحقيقي عندما كنت مدربا للأهلي، لكنه أظهر قدراته الآن".