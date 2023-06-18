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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقات أي كلام.. محمد صلاح يفتح النار على إدارة الزمالك

صدى البلد

يرى محمد صلاح، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الفريق خلال الوقت الحالي يحتاج للصفقات الجديدة، فى عدد كبير من المراكز من أجل تحقيق النتائج الإيجابية مرة أخرى.

وقال محمد صلاح، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق: “صفقات نادي الزمالك الفترة المقبلة لا بد أن يتم اختيارها بعناية وبشكل جيد عكس ما حدث من قبل”.

وأضاف: “صفقات الزمالك السابقة أى كلام، ولاعبون يحصلون على ملايين فقط دون أى رد فعل أو مستويات يتم تقديمها”.

وتابع: “لا بد من التعاقد مع صفقات فى عدد كبير من المراكز مثل المهاجم ووسط الملعب وترك الفرصة كاملة للجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو”.

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صفقات أي كلام.. محمد صلاح يفتح النار على إدارة الزمالك

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