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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي تسبب تلف الخلايا والسرطان.. خطورة التعرض المباشر للشمس في الحر

اضرار اشعة الشمس
اضرار اشعة الشمس على البشرة

حذر الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية من التعرض المباشر للشمس فترة طويلة أثناء ارتفاع درجة الحرارة.

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أضرار أشعة الشمس على البشرة 

 

وقال فى تصريحات خاصة لصدى البلد، تتعرض البشرة للعديد من العوامل البيئية التي تؤثر عليها بشكل مباشر، ومن أهم هذه العوامل هي أشعة الشمس، تؤثر أشعة الشمس على البشرة بعدة طرق، ومن أهم هذه الطرق:

1- تسبب أشعة الشمس في تلف خلايا الجلد وتفاقم التجاعيد وظهور الخطوط الدقيقة، مما يؤدي إلى تقدم العمر المبكر.

2- تزيد أشعة الشمس خطر الإصابة بسرطان الجلد، حيث تؤدي إلى تلف الحمض النووي داخل خلايا الجلد.

3- تزيد أشعة الشمس خطر الإصابة بالتصبغات والبقع الداكنة على الجلد.

4- تؤثر أشعة الشمس على مناعة الجلد وتجعلها أقل قدرة على الحماية من الجراثيم والعدوى.

5- تزيد أشعة الشمس خطر الإصابة بالحروق الشمسية والتي يمكن أن تسبب ألماً وتورماً وحتى حمى.

ونصح زهران، بإتباع الأتي للحماية من أشعة الشمس وتقليل الأضرار الناتجة عنها، يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل استخدام واقي الشمس صباحاً وظهراً، وتجنب التعرض لأشعة الشمس في فترات الذروة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وارتداء الملابس الواقية مثل القبعات والنظارات الشمسية والملابس ذات الأكمام الطويلة، وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة.

استشاري استخدام واقي الشمس ارتفاع درجة الحرارة إرتداء الملابس أضرار أشعة الشمس الإصابة بسرطان الجلد الإصابة بسرطان التجاعيد البقع الداكنة الحمض النووي الخطوط الدقيقة التعرض المباشر للشمس التصبغات والبقع تلف الحمض النووي حروق الشمس خطر الإصابة بسرطان درجة الحرار سرطان الجلد رتفاع درجة الحرارة ​​​​​​​health

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