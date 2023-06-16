مجلس الشمس يكرم فرق الإسكواش بعد حصدهم العديد من الكؤوس المحلية..صور

كرم مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد، فرق الاسكواش لحصددهم عدد من البطولات المحلية عن الموسم المنتهى ، في حضور المحاسب تامر علي مستشار المجلس، والأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذي.
وحصد أبطال الاسكواش 63 كأس بواقع 11 مركز أول، و20 مركز ثاني، 17 مركز ثالث، 15 مركز رابع، والمركز الثاني في بطولة الدوري العام رجال وسيدات، والمركز الخامس دوري عام ناشئين وناشئات.
وأشاد د. أسامة أبوزيد بنتائج فرق الاسكواش وأنها بمثابة إنجاز كبير منتظرا منهم الأفضل في الموسم المقبل، وبدور الكابتن ناصر عبد المنعم رئيس الجهاز في حصد هذه الميداليات.
وأكد رئيس الشمس حرص مجلس الإدارة على دعم اللعبة في الفترة القادمة، والاستعداد لبطولة النادي السنوية التي يشارك فيها أكثر من 1800 لاعب ولاعبه من مختلف الدول.
ومن جانبه وجه رئيس جهاز الاسكواش الشكر لمجلس الإدارة وحرصهم على الوقوف بجانب اللاعبين في أي مشكلة، وللاعبين واللاعبات مؤكدا على أنهم لديهم الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم، كما شكر اولياء الأمور على دورهم الكبير مع اللاعبين.
وجاءت أسماء اللاعبين الذين تم تكريمهم كالتالي، هنا محمد لبيب، محمد ناصر عبد المنعم، فيروز الصياد، زين الصياد، محمد أباظة، نادين وليد، ملك المراغي، ريتال عبد الخالق، مريم ياسر، إنجي مصطفى، ندى علاء، ليلى عبده، لينا أيمن، خالد محمد لبيب، زياد الشرقاوي، سيف ناصر عبد المنعم، أحمد حازم، سيف أشرف، سيف تامر، فاطمة شريف عادل، أحمد شريف عادل، زياد الحسيني، حمزة وسام، محمد الشرشاوي، عبد الرحمن الجوهري، عمر بصطاوي، يارا إسماعيل، لوجين أيمن، مريم وليد الحسيني، يارا الفرماوي، مريم أحمد، دارين أحمد المسلمي، مريم إسلام، ملك محمد فخري، سندس وائل، سما محمد نشأت، سُلاف محمد، فرح شريف، مريم يحى، نجلاء يحى، سلمى أحمد، أريج الحديدي، إيثار الحديدي، ملك محمد حلمي، مالك محمد حلمي، علي عمر، محمد يحى، علي عمرو، عبد الله تبارك، أسامة الرفاعي، ياسين محمد الأطمس.
ويتولى الكابتن ناصر عبد المنعم رئاسة جهاز اللعبة، فيما يتكون الجهاز الفني والإداري من، ك. محمد سمير مدير فني، ك محمود عطيتو، ك. خالد محمد نبيل، ك. عادل فهيم، ك. وسام حمدي، ك. أحمد هاشم، ك. أحمد حسام حسن، مدربين، ك. إسلام طارق إداري.