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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن مكتسبات 30 يونيو: وضعت رؤية واضحة لسعر الصرف والسياسة النقدية

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو نجحت في إعادة مكانة مصر بكافة الأصعدة فهي عملت علي تغيير مسار الدولة في الشأن السياسي والإقتصادى بشكل كبير.

 

خطة إصلاح شاملة ورؤية واضحة 

 

و أضاف “ سمير ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أهم مكاسب ثورة 30 يونيو هي العمل علي وضع خطة إصلاح شاملة، تضمنت كافة محاور الملف الإقتصادى ولعل أبرزها هي السياسة النقدية ووضع رؤية واضحة لسعر الصرف بعدما كان يشهد حالة من عدم الاستقرار والتي أدت إلي هروب المستثمرين .

و أوضح النائب : فإن رؤية الإصلاح الإقتصادى التي تبنتها الدولة بعد إندلاع الثورة ساهمت في وجود أداء قوى للإقتصاد الوطنى أمام العديد من الأزمات ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث حصد الإقتصاد الوطنى علي إشادات عالمية بمدى تحمله الصدمات والتحديات المفاجئة.

و نوه عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إلي أن التركيز علي تنظيم ملف الاستثمار ظهر في الجهود الواسعة القائمة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تنوع الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر سواء كان ذلك بتشريعات أو بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، معقبا “ كما تم وضع بنية أساسية لقطاع الاستثمار بمثابة خارطة طريق تهدف لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التمكين الإقتصادى للمواطن البسيط كان أولوية هامة من أولويات خطة التنمية المستدامة وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مما أوجد الكثير من أشكال الدعم مثل مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري و100 مليون صحة وغيرها من الإجراءات.

وتحتفل مصر في  30 من يونيو بالثورة المجيدة، التي سطرت من خلالها إنجازات كبري في مختلف المجالات الحياتية، لتكون هذه الثورة هي ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.

مجلس الشيوخ 30 يونيو الإصلاح الاقتصادى الحرب الروسية الأوكرانية التمكين الاقتصادي حوافز الرئيس السيسي

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