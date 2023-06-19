عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي: الناس الناقصة بتتخلص منك عشان عارف اصلهم

كريم فهمي
كريم فهمي

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة غامضة مجددًا من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، حيث كان وجه عدة رسائل من قبل.
 

كتب كريم فهمي، :"تعريف الناس الناقصة، هي الناس اللي  بتحاول تتخلص من وجودك عشان عارفهم علي اصلهم و شفتهم في البدايه قبل ما ينضفوا و يتطوروا و خصوصا لو  ده كان علي ايدك".

وكان الفنان كريم فهمي، قد وجه رسالة غامضة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”.

إطلالة رومانسية لـ كريم فهمي وزوجته

في القاع.. رسالة غامضة من كريم فهمي

وكتب كريم فهمي، :"مهما حاولنا ننضف  البكابورت و حطيناله بيرفيوم و روايح هيفضل بكابورت في القاع بس احنا اللي بنقاوح ….. الصمت لغة العظماء".

يذكر أن نشر الفنان كريم فهمي، صورة جمعته بالموسيقار الكبير عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وعلق كريم فهمي، على الصورة قائلاً: “صورة مع التاريخ .. ايه الجمال ده و ايه الرقي ده … من ندوه و توقيع رواية مملكة الموت من معرض الكتاب لأبوظبي”.

لمشاهدة الصور اضغط هنا 

تعرض الفنان كريم فهمي، للسرقة إلى جانب العديد من الحوادث التي توالت عليه في وقت واحد، ولم تسلم منها أسرته أيضًا.

وكتب كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك: "من فترة عربيتي السواق عمل بيها حادثة total loss وبعدها العربية التانية جابت كونترول يونيت".

 

وتابع: "وبعدها بكام يوم إيد بنتي نعومي اتكسرت ولسه متجبسة وبعدها بكام يوم المكتب بتاعي اتسرق، وامبارح إيدي حصلها تمزق شديد جدا".

 

وعلق الفنان كريم فهمي: "أنا بقول دايما الحمدلله بس أموت واعرف مين اللي مركز معايا".

 

كريم فهمي الفنان كريم فهمى الفيسبوك التواصل الاجتماعي معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

صفقة سوبر.. الأهلي يخطط لضم نجم الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| عرض خاص لفيلم مستر إكس .. القصة الكاملة لعازف شهير فقد صوته

نيقولا معوض ينضم لمسلسل «الحشاشين»

مش نهاية الرحلة.. حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

فقد صوته واعتزل الفن.. قصة مأساوية للعازف عبد الله حلمي

أحمد السقا يفاجئ زوجته بمداخلة على الهواء مباشرة

على الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي فى دورته الــ 11

عن الصحاب .. تفاصيل أغنية وائل جسار مع الشاعر محمد شافعي

أشرف عبدالباقي يقدم "مسرحية كلها غلط" بالعريش

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة: رشحت محمد عبد المنعم للاحتراف في انجلترا

ليلي علوي تبكي على الهواء.. لهذا السبب

بقوة 6.1 ريختر.. زلزال قوي يضرب جنوب أفريقيا

لميس جابر: كنا هنضيع في يناير وحريق 120 قسم مع بعض

بقشر البيض والموز.. أصحاب الهمم بدمياط يصنعون سمادا عضويا للأراضي الزراعية|شاهد

بيان عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

خاص| طبيب يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم "الضاني"

البرق يتسبب في نهاية مأساوية لصبي ووالده بأمريكا.. ماذا حدث؟

كيفية التخلص من عرق القدمين والرائحة الكريهة

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ