كريم فهمي: الناس الناقصة بتتخلص منك عشان عارف اصلهم

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة غامضة مجددًا من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، حيث كان وجه عدة رسائل من قبل.



كتب كريم فهمي، :"تعريف الناس الناقصة، هي الناس اللي بتحاول تتخلص من وجودك عشان عارفهم علي اصلهم و شفتهم في البدايه قبل ما ينضفوا و يتطوروا و خصوصا لو ده كان علي ايدك".

وكان الفنان كريم فهمي، قد وجه رسالة غامضة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”.

وكتب كريم فهمي، :"مهما حاولنا ننضف البكابورت و حطيناله بيرفيوم و روايح هيفضل بكابورت في القاع بس احنا اللي بنقاوح ….. الصمت لغة العظماء".

يذكر أن نشر الفنان كريم فهمي، صورة جمعته بالموسيقار الكبير عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وعلق كريم فهمي، على الصورة قائلاً: “صورة مع التاريخ .. ايه الجمال ده و ايه الرقي ده … من ندوه و توقيع رواية مملكة الموت من معرض الكتاب لأبوظبي”.

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تعرض الفنان كريم فهمي، للسرقة إلى جانب العديد من الحوادث التي توالت عليه في وقت واحد، ولم تسلم منها أسرته أيضًا.

وكتب كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك: "من فترة عربيتي السواق عمل بيها حادثة total loss وبعدها العربية التانية جابت كونترول يونيت".

وتابع: "وبعدها بكام يوم إيد بنتي نعومي اتكسرت ولسه متجبسة وبعدها بكام يوم المكتب بتاعي اتسرق، وامبارح إيدي حصلها تمزق شديد جدا".

وعلق الفنان كريم فهمي: "أنا بقول دايما الحمدلله بس أموت واعرف مين اللي مركز معايا".