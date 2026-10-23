«قولوا للناس حسنا».. كيف حث الإسلام على احترام الآخرين وضبط الغضب؟

كشف الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الذوق العام يمثل جزءًا أساسيًا من تعاليم الإسلام، مؤكدًا أهمية احترام الآخرين ومراعاة حقوقهم وخصوصيتهم، والالتزام بحسن التعامل في مختلف المواقف اليومية.

وأضاف الدكتور السيد نجم، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسلام يقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق، مشيرًا إلى أن الذوق العام يرتبط بسلوك الإنسان في الحديث والصمت وضبط الغضب، واحترام الوالدين وكبار السن، والرفق بالأطفال، وحسن معاملة الزوجة والأبناء والجيران.

واستشهد بقول الله تعالى: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، مؤكدًا ضرورة انتقاء الكلمات والتحدث بأسلوب مهذب يحفظ كرامة الآخرين.

وأوضح أن التعامل الراقي لا يقتصر على المنزل، بل يمتد إلى المساجد والمدارس والجامعات والشوارع وجميع الأماكن العامة، لافتًا إلى أن الالتزام بالأخلاق الإسلامية يسهم في نشر الاحترام والتسامح بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن ضبط النفس وكظم الغيظ والعفو عن الآخرين من أهم مظاهر الذوق العام، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ»، مشددًا على ضرورة تجنب الانفعال والإساءة عند التعرض للمواقف المستفزة.