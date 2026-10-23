لا ترسل رسالة وأنت غاضب ولا تتخذ قرارًا مصيريًا.. أزهري يوجه رسالة للمسلمين

أكد الشيخ سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام يقوم على ثلاثة أشياء: العقيدة والشريعة والأخلاقيات، مشيرًا إلى أن من ضمن الأخلاقيات التعامل مع الآخرين باحترام.



وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن من أخلاقيات الإسلام التعامل مع الكبار باحترام، وحب الصغار، وتقدير الجيران والأقارب.



ولفت إلى أنه ينصح المواطنين بثلاثة أمور، وهي: «أوع تبعت رسالة وأنت غاضب لأي شخص، وكل مواطن عليه عدم اتخاذ قرار مصيري وهو غضبان، وأوع تدخل في نقاش مع حد وأنت غضبان».



وأشار إلى أن كل شخص عليه أن يعطي الطريق حقه، وأن يكون هناك حفظ للخواطر، وأن يعمل كل مسلم بتعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.