وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
توك شو

عالم أزهري: تفقد الغائبين ورعاية الآخرين من أهم قواعد الإسلام

الشيخ سيد نجم
الشيخ سيد نجم

أكد الشيخ سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام حث على قيم التكافل والتراحم بين المسلمين، ومن أبرز هذه القيم تفقد أحوال الآخرين والسؤال عن الغائبين.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا الجانب، حيث كان يلحظ غياب أصحابه ويسأل عنهم، في تجسيد واضح للمعاني الإنسانية والدينية التي رسخها الإسلام.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبًا من أصحابه، يوزع نظره بينهم بالتساوي، حتى يخيل لكل منهم أنه أحب الناس إليه، وهو ما يعكس عمق إنسانيته ورعايته لأصحابه.


 

الإسلام قواعد الإسلام عالم أزهري تفقد الغائبين التكافل الأزهر

