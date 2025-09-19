عالم أزهري: تفقد الغائبين ورعاية الآخرين من أهم قواعد الإسلام

أكد الشيخ سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام حث على قيم التكافل والتراحم بين المسلمين، ومن أبرز هذه القيم تفقد أحوال الآخرين والسؤال عن الغائبين.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا الجانب، حيث كان يلحظ غياب أصحابه ويسأل عنهم، في تجسيد واضح للمعاني الإنسانية والدينية التي رسخها الإسلام.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبًا من أصحابه، يوزع نظره بينهم بالتساوي، حتى يخيل لكل منهم أنه أحب الناس إليه، وهو ما يعكس عمق إنسانيته ورعايته لأصحابه.



