شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قصة حسان بن ثابت ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.. تفاصيل

الشيخ سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف
الشيخ سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف
إسراء صبري

تحدث الشيخ سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف عن قيم تفقد أحوال الآخرين والسؤال عن الغائبين.

واستشهد خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، بموقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل حسان بن ثابت، شاعر الرسول، مبينًا أنه شعر في بداية إسلامه أن قول الشعر أصبح غير مرغوب فيه بعد نزول قوله تعالى: "وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ".

وأشار إلى أن النبي الكريم استدعاه وطلب منه أن يرد على هجاء المشركين للإسلام، مؤكداً له أن روح القدس – أي جبريل عليه السلام – يسانده، ليصبح بعدها شاعر الرسول وشاعر الإسلام.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبًا من أصحابه، يوزع نظره بينهم بالتساوي، حتى يخيل لكل منهم أنه أحب الناس إليه، وهو ما يعكس عمق إنسانيته ورعايته لأصحابه.

الشيخ سيد نجم الأزهر الشريف أحوال الآخرين

