قصة حسان بن ثابت ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.. تفاصيل

تحدث الشيخ سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف عن قيم تفقد أحوال الآخرين والسؤال عن الغائبين.

واستشهد خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، بموقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل حسان بن ثابت، شاعر الرسول، مبينًا أنه شعر في بداية إسلامه أن قول الشعر أصبح غير مرغوب فيه بعد نزول قوله تعالى: "وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ".

وأشار إلى أن النبي الكريم استدعاه وطلب منه أن يرد على هجاء المشركين للإسلام، مؤكداً له أن روح القدس – أي جبريل عليه السلام – يسانده، ليصبح بعدها شاعر الرسول وشاعر الإسلام.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريبًا من أصحابه، يوزع نظره بينهم بالتساوي، حتى يخيل لكل منهم أنه أحب الناس إليه، وهو ما يعكس عمق إنسانيته ورعايته لأصحابه.