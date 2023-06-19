بوسي ضيفة برنامج «حبر سري» .. الخميس والجمعة

تحل الفنانة بوسي، ضيفة برنامج “حبر سري” يومي الخميس والجمعة المقبلين وذلك للحديث عن تفاصيل حياتها واعمالها الفنية.

وطرحت القناة البرومو الرسمي الخاص بالحلقة، تمهيدًا لعرضها خلال الايام القليلة المقبلة.

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وكانت نيابة المقطم الجزئية قد باشرت في القاهرة، التحقيقات في واقعة التعدي على وليد محمد عاشور وشهرته فطين طليق الفنانة ياسمين محمد وشهرتها بوسي، في القضية رقم 2409 لسنة 2023 جنح المقطم.

النيابة تستمع لأقوال بوسي في اتهام زوجها

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة بوسي في اتهام طليقها لزوجها بتحريض عدد من الأشخاص للتعدي عليه وسرقة شيكات وأوراق خاصة به، أنها لا تعلم شيئا عن الاتهامات كما أنها لا تعلم عن تعرض طليقها للتعدي على يد أشخاص وسرقته ومنذ انفصالهما لم تقوم بالتواصل معه أيضا وأن علاقتهم انتهت منذ ذلك الوقت.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي - منتجا فنيا - أتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، متفق مع زوج المطربة بوسي على سدادها.

تبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور، توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد اثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وقامت جهات التحقيق في القاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، والاستماع لأقوال المطربة بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول إتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه وذلك أثر معاملات بينهما، حيث توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه.