نجل ليلى علوي بالتبني يفاجأها على الهواء

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة on.

وتفاجأت ليلى علوي، بمكالمة ابنها بالتبني خالد، وقال: “أمي عبارة عن قواعد والتزام واحترام بالأخص المواعيد، وأحلى حاجة بحبها فيها حبها وطيبتها وقلبها الطيب الأبيض وأصعب حاجة أني أزعلها مني، وتكون بتتعامل معايا وأنا عارف أنها زعلانة".

كما أضاف: “ماما من غير نوم 8 ساعات، وشرب فنجان القهوة ماينفعش حد يكون في البيت”.

ولم تتمالك الفنانة ليلى علوي، نفسها ، ودخلت في نوبة بكاء، أثناء حديثها عن أهلها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تطمئن عليها كثيرا.

وأضاف ليلى علوي، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون اي، مساء اليوم الأحد، أن أمي كانت تتصل تسأل عليها وتطمئن في كل خطوة في يومي، معبرة عن احساسها بالحزن بفقدان والدتها.

ووجهت ليلى علوي، لكل الأبناء ، قائلة :"اقول للأبناء لا تنزعجوا من اتصال الأهل للاطمئنان عليكم كل شوية، فهذا حب كبير ونعمة كبيرة".