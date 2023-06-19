عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل ليلى علوي بالتبني يفاجأها على الهواء

ليلى علوي
ليلى علوي

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة on.

وتفاجأت ليلى علوي، بمكالمة ابنها بالتبني خالد، وقال: “أمي  عبارة عن قواعد والتزام واحترام بالأخص المواعيد، وأحلى حاجة بحبها فيها حبها وطيبتها وقلبها الطيب الأبيض وأصعب حاجة أني أزعلها مني، وتكون بتتعامل معايا وأنا عارف أنها زعلانة".

txt

ليلي علوي تبكي على الهواء.. لهذا السبب

txt

بسبب ليلي علوي | لميس الحديدي تبكي على الهواء

كما أضاف: “ماما من غير نوم  8 ساعات، وشرب فنجان القهوة ماينفعش حد يكون في البيت”.

ولم تتمالك الفنانة ليلى علوي، نفسها ، ودخلت في نوبة بكاء، أثناء حديثها عن أهلها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تطمئن عليها كثيرا.

وأضاف ليلى علوي، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون اي، مساء اليوم الأحد، أن أمي كانت تتصل تسأل عليها وتطمئن في كل خطوة في يومي، معبرة عن احساسها بالحزن بفقدان والدتها.
ووجهت ليلى علوي، لكل الأبناء ، قائلة :"اقول للأبناء لا تنزعجوا من اتصال الأهل للاطمئنان عليكم كل شوية، فهذا حب كبير ونعمة كبيرة".

ليلى علوي الفنانة ليلى علوى لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

موضوعات متعلقة

بوسي ضيفة برنامج «حبر سري» .. الخميس والجمعة

كريم فهمي: الناس الناقصة بتتخلص منك عشان عارف اصلهم

أخبار الفن| عرض خاص لفيلم مستر إكس .. القصة الكاملة لعازف شهير فقد صوته

نيقولا معوض ينضم لمسلسل «الحشاشين»

مش نهاية الرحلة.. حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

فقد صوته واعتزل الفن.. قصة مأساوية للعازف عبد الله حلمي

أحمد السقا يفاجئ زوجته بمداخلة على الهواء مباشرة

على الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي فى دورته الــ 11

ترشيحاتنا

"ملتزمون بحل الصراع".. بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأزمة في اليمن

أكثر السيارات الكورية والأمريكية مبيعاً في مصر

اعترافات سيدتين بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية والنيابة تقرر حبسهما

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

أعمال ذي الحجة.. 6 أمور أوصى بها النبي في العشر الأول

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص من المحلات.. طريقة عمل التشوروز في البيت

فستان بليسيه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

بملابس الجيم.. سارة سلامة تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ