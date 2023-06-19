عن تحت الوصاية .. علي صبحي: نجاح ضحكة "عيد" كرم من ربنا

عبّر الفنان علي صبحي، عن سعادته بنجاح مسلسل “تحت الوصاية” الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الماضي.

وقال علي صبحي في لقائه مع الإعلامية سهير جودة: “ الناس أول ما بيشوفوني بيقولولي أضحك الضحكة أو هما بيضحكوا الضحكة اللي في المسلسل .. ونجاح الضحكة مش أنا اللي مسئول عنه لوحدي، المخرج محمد شاكر واختياره اللحظات اللي هيتحط فيها الضحكة كانت هي المفتاح لنجاح الضحكة".

وتابع علي صبحي: الحمدلله المخرج محمد شاكر كان حساس مع جميع الشخصيات وعاملها باحترافية شديدة جدًا، وده مش مجهودي لوحدي ده مجهود كل الناس أن الشخصيات تطلع بالصدق ده للجمهور.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث المسلسل حيث تكافح أم لطفلين مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنها غير محاوطة بقيود وتحكمان الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.