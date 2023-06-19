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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: وقف دعم ميليشيا الدعم السريع بالسودان بالسلاح ضرورة لتهدئة الأوضاع

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد أمين

قال محمد أمين الكاتب الصحفي، إن هناك عددًا كبيرًا من القتلى في السودان،مؤكداً أن هناك جيشا وطنيا ضمن الدولة الوطنية في السودان، وهناك فصيل خرج عن النظام القانوني.

 الأحداث السودانية تؤثر على مصر وجنوب السودان

وأضاف محمد أمين، أنه  يجب أن يتم الاتفاق على نقطة تواصل بين الجانبين، وفي التصريح الأخير لـ «دقلو» أكد أن لديه الاستعداد على الجلوس عل مائدة التفاوض، مشددا على أن الأحداث السودانية تؤثر على مصر وجنوب السودان وتشاد ودول الحدود كافة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن الجامعة العربية والسعودية ومصر حريصون جميعا على أن تهدأ الأوضاع في السودان،ويتمنوا أن يعود السودان للجلوس على طاولة التفاوض من خلال أدوات حقيقية، مع وقف دعم ميليشيا الدعم السريع بالسلاح من قبل قوى خارجية أخرى.
 

 

السودان الكاتب الصحفي محمد أمين مصر جنوب السودان الجامعة العربية

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