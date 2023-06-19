كاتب صحفي: وقف دعم ميليشيا الدعم السريع بالسودان بالسلاح ضرورة لتهدئة الأوضاع

قال محمد أمين الكاتب الصحفي، إن هناك عددًا كبيرًا من القتلى في السودان،مؤكداً أن هناك جيشا وطنيا ضمن الدولة الوطنية في السودان، وهناك فصيل خرج عن النظام القانوني.

الأحداث السودانية تؤثر على مصر وجنوب السودان

وأضاف محمد أمين، أنه يجب أن يتم الاتفاق على نقطة تواصل بين الجانبين، وفي التصريح الأخير لـ «دقلو» أكد أن لديه الاستعداد على الجلوس عل مائدة التفاوض، مشددا على أن الأحداث السودانية تؤثر على مصر وجنوب السودان وتشاد ودول الحدود كافة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن الجامعة العربية والسعودية ومصر حريصون جميعا على أن تهدأ الأوضاع في السودان،ويتمنوا أن يعود السودان للجلوس على طاولة التفاوض من خلال أدوات حقيقية، مع وقف دعم ميليشيا الدعم السريع بالسلاح من قبل قوى خارجية أخرى.

